شاختار الأوكراني يقلب تأخره إلى فوز مثير على أنتويرب البلجيكي في أبطال أوروبا

حقق فريق شاختار دونتيسك الأوكراني فوزا مثيرا على مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي 3/2، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق البلجيكي قد تقدم بهدفين، جاء الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق أرينور مويا، قبل أن يضيف زميله ميشيل أنج باليكويشا الهدف الثاني في الدقيقة 33.

ونجح شاختار دونتيسك في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 48 عن طريق دانيلو سيكان، قبل أن يسجل زميله ياروسلاف راكيتسكي هدف التعادل في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 76 سجل سيكان الهدف الثاني له والثالث لشاختار دونتيسك.

وبتحقيقه انتصاره الأول في المجموعة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام بورتو البرتغالي، يحتل شاختار دونتيسك المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف خلف كل من برشلونة الإسباني المتصدر بنفس الرصيد من النقاط، والذي يواجه بورتو صاحب المركز الثاني في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

على الجانب الأخر، تلقى رويال أنتويرب الهزيمة الثانية في دور المجموعات، بعدما كان قد استهل مشواره بهزيمة عريضة أمام مضيفه برشلونة صفر /5 في الجولة الأولى، ليحتل المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.