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الجيش الصومالي يستعيد قرية زراعية جنوب غرب البلاد

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 2:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 2:34 م

أفاد ضابط صومالي بتنفيذ الجيش الوطني، بالتعاون مع القوات المحلية بولاية جنوب الغرب، "عمليات ملاحقة لفلول مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في قرى تابعة لمدينة قريولي بإقليم شبيلي السفلى" جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأربعاء، عن  الملازم الأول علي محمد آدم قائد قوات دوارويش جنوب الغرب بمدينة  قريولي قوله إن "الجيش الوطني استعاد قرية  غاي ورو، الزراعية،  كما تم تدمير مرتكزات العدو الإرهابي في تلك المنطقة".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة تلاحق فلول المتشددين الذين يتعرضون لضربات موجعة على أيدي الجيش، والقوات المحلية بجنوب ووسط البلاد".

ووفق الوكالة "تواصل القوات المسلحة الوطنية، بالتعاون مع القوات المحلية بولاية غلمدغ الإقليمية، عمليات تصفية فلول مليشيات الشباب الإرهابية الذين يختبئون في بعض القرى النائية هناك".

وأشارت إلى أن قوات الجيش بدأت تلاحق الخلايا الإرهابية في منطقة شبيلو بجنوب غرب محافظة مدغ بوسط البلاد.

ووفق الوكالة، "تتزامن هذه الخطوات في وقت، نجح فيه الجيش في تصفية الإرهاب من معظم مناطق الإقليم".


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