الوداد يستعيد الانتصارات بثلاثية في نهضة الزمامرة بالدوري المغربي

استعاد فريق الوداد البيضاوي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة دوري المحترفين المغربي، عقب فوزه المثير 3 / 1 على ضيفه نهضة الزمامرة، اليوم الأربعاء، في المرحلة الخامسة للمسابقة.

وارتفع رصيد الوداد البيضاوي، الذي تعادل بدون أهداف مع مضيفه نهضة بركان في المرحلة الماضية للمسابقة، إلى 10 نقاط من 5 مباريات، محتلا المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف الجيش الملكي ونهضة بركان اللذين يحتلان المركزين الأول والثاني على الترتيب، والمتساويين معه في نفس الرصيد، بعد خوضهما 4 لقاءات.

في المقابل، تجمد رصيد نهضة الزمامرة، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم مقابل فوز وتعادل ، عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

وبادر نهضة الزمامرة بتسجيل هدف مباغت حمل توقيع زكرياء بحرو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل السنغالي بولي سامبو للوداد في الدقيقة 21.

وأضاف يحيى جبران الهدف الثاني للوداد في الدقيقة 65، لتتضاعف بعدها معاناة نهضة الزمامرة، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه إبراهيم بوزيدي في الدقيقة 83.

وقضى الوداد نهائيا على آمال نهضة الزمامرة في إدراك التعادل، عقب تسجيل الشرقي البحري الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.