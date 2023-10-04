أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأربعاء، أن المملكة ستواصل الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا، ابتداء من نوفمبر المقبل، حتى نهاية العام.

وقال مصدر مسئول بوزارة الطاقة السعودية، في تصريحات أوردتها وكالة «سبوتنيك»، إنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض الشهر المقبل، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.

وأضاف أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوبك بلس» بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وأشار المصدر إلى أن هذا الخفض، هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في أبريل الماضي، والممتد حتى نهاية ديسمبر من عام 2024.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال في وقت سابق، إن منظمة أوبك بلس تؤدي عملها في تحقيق استقرار الأسواق وتقليل نسبة التلاعب لدى بعض الدول.

وأضاف أن الخفض الطوعي في إنتاج النفط قد قدم ضمانات للأسواق، مؤكدًا أن روسيا خفضت إنتاجها من النفط بشكل طوعي ولم تلزمها أي جهة.