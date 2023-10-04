 مقتل شخص وإصابة 16 آخرين جراء قصف روسي استهدف خيرسون - بوابة الشروق
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مقتل شخص وإصابة 16 آخرين جراء قصف روسي استهدف خيرسون

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 1:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 1:02 م

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية بمنطقة خيرسون، أولكسندر بروكودين، إن القوات الروسية هاجمت منطقة خيرسون 100 مرة، وأطلقت 699 قذيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" عن بروكودين قوله عبر موقع فيسبوك: "استخدم العدو قذائف الهاون والمدفعية والطائرات المسيرة والدبابات والطائرات ومركبات المشاة القتالية من طراز بي إم بي-2 وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز جراد."

وأضاف أنه تم إطلاق تسعة وثلاثين قذيفة روسية على مدينة خيرسون.

وذكر أن الهجمات الروسية استهدفت المناطق السكنية في جميع أنحاء منطقة خيرسون. وتعرض مبنى إداري ومؤسسة تعليمية وكنيسة وصيدليات ومؤسسة زراعية للقصف في منطقة بيريسلاف.

وأضاف بروكودين أن شخصا واحدا لقي حتفه وأصيب 16 آخرون بجروح جراء القصف الروسي.


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