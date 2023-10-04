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أعداد جريدة الشروق
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القوات الروسية تقصف دنيبروبتروفسك بالمدفعية

كييف - د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 9:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 9:13 ص
قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مقاطعة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، سيرهي ليساك، عبر موقع فيسبوك، إن القوات الروسية قصفت منطقة ميروفي التابعة للمقاطعة بالمدفعية.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" عن ليساك قوله "في منطقة نيكوبول، قصفت القوات الروسية ليل الثلاثاء/ الأربعاء منطقة ميروفي بالمدفعية، كما أطلقت أكثر من عشر قذائف روسية على بلدة محلية."

وأضاف ليساك أن الهجوم أسفر عن تضرر منزلين منفصلين ومبنى عائلي، فضلا عن تضرر خطوط نقل الطاقة بصورة جسيمة.

وقال ليساك "لحسن الحظ، لم يصب المدنيون بأذى".

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