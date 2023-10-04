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يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، من مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة؛ احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد الذي مرّ عليه 50 عاما.

وتقام فعاليات الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن تشهد الندوة، عرض أفلام تسجيلية، وعروضًا فنية وغنائية، وتكريمًا لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.

ونقدم لكم بثًا مباشرًا للندوة نقلا عن القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية، عبر موقع "يوتيوب":