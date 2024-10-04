23 لاعبا في قائمة إيطاليا لدوري الأمم الأوروبية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إيطاليا قائمة المعسكر القادم والتي يستعد خلالها لمواجهة بلجيكا ثم الكيان الصهيوني يومي 10 و14 أكتوبر الجاري.
وجاءت قائمة إيطاليا
حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جيليمليو فيكاريو (توتنام الإنجليزي) – ميشيلي دي جريجوريو (يوفنتوس).
الدفاع: ليساندرو باستوني (إنتر) - أليساندرو بونجورنو (نابولي) - ريكاردو كالافيوري (أرسنال الإنجليزي) – ماتيو جابيا (ميلان) – كاليب أوكولي (ليستر سيتي الإنجليزي) - أندريا كامبياسو (يوفنتوس) - راؤول بيلانوفا (أتالانتا) - فيديريكو ديماركو (إنتر) - جيوفاني دي لورينزو (نابولي) – ديستني أودوجي (توتنام الإنجليزي).
الوسط: ساندرو تونالي (نيوكاسل الإنجليزي) – سامويلي ريتشي (تورينو الإيطالي) - نيكولو فاجيولي (يوفنتوس) - دافيدي فراتيسي (إنتر) - لورينزو بيليجريني (روما) – نيكولو بيسيلي (روما).
الهجوم: ماتيو ريتيحي (أتالانتا) – جياكومو راسبادوري (نابولي) – مويس كين (فيورنتينا) – دانييل مالديني (مونزا).