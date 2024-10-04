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23 لاعبا في قائمة إيطاليا لدوري الأمم الأوروبية

محمد جلال
نشر في: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 8:11 م | آخر تحديث: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 8:11 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إيطاليا قائمة المعسكر القادم والتي يستعد خلالها لمواجهة بلجيكا ثم الكيان الصهيوني يومي 10 و14 أكتوبر الجاري.

وجاءت قائمة إيطاليا

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جيليمليو فيكاريو (توتنام الإنجليزي) – ميشيلي دي جريجوريو (يوفنتوس).

الدفاع: ليساندرو باستوني (إنتر) - أليساندرو بونجورنو (نابولي) - ريكاردو كالافيوري (أرسنال الإنجليزي) – ماتيو جابيا (ميلان) – كاليب أوكولي (ليستر سيتي الإنجليزي) - أندريا كامبياسو (يوفنتوس) - راؤول بيلانوفا (أتالانتا) - فيديريكو ديماركو (إنتر) - جيوفاني دي لورينزو (نابولي) – ديستني أودوجي (توتنام الإنجليزي).

الوسط: ساندرو تونالي (نيوكاسل الإنجليزي) – سامويلي ريتشي (تورينو الإيطالي) - نيكولو فاجيولي (يوفنتوس) - دافيدي فراتيسي (إنتر) - لورينزو بيليجريني (روما) – نيكولو بيسيلي (روما).

الهجوم: ماتيو ريتيحي (أتالانتا) – جياكومو راسبادوري (نابولي) – مويس كين (فيورنتينا) – دانييل مالديني (مونزا).


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