الكشف على 1700 حالة وتقديم 4400 خدمة طبية في قافلة بقرية النواميس ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، من خلال إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة.

تهدف هذه القوافل إلى إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، حول تنفيذ قافلة طبية يومي الأربعاء والخميس الماضيين بقرية النواميس في مركز الواسطى. شملت القافلة تسع عيادات في تسع تخصصات طبية مختلفة، منها: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، العظام، والرمد، وذلك ضمن إجراءات وقائية مشددة.

وتم الكشف على 1703 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، مع إجراء الفحوصات التالية: 126 حالة معمل دم، 52 حالة معمل طفيليات، 8 حالات أشعة عادية، إصدار 6 قرارات نفقة دولة، وتحويل 6 مرضى للمستشفيات لاستكمال العلاج. كما تم إجراء موجات فوق صوتية لـ111 حالة.

شملت القافلة أيضًا دورات تثقيف صحي لعدد 160 مواطن، حيث تناولت مواضيع الندوات التثقيفية كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة. كما تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ300 مواطن. ليصل مجموع الخدمات التي قدمت للمواطنين خلال القافلة إلى 4441 خدمة.

جدير بالذكر أن هذه القوافل، التي تحظى بدعم نوعي من الوزارة، تُنفذ تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتور ياسر خيري، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، والدكتور محمد خلف، مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج، المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج، مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي، مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.