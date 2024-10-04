وزير دفاع إسرائيل: اغتلنا حسن نصر الله وفي جعبتنا مفاجآت أخرى

لوح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الجمعة، باغتيال قياديين آخرين في "حزب الله" اللبناني.

وأضاف جالانت خلال لقاء مع جنود إسرائيليين من الفرقة العسكرية 36 عند الحدود اللبنانية، أن الجيش سيواصل اجتياح جنوب لبنان بادعاء "تدمير بنية حزب الله التحتية كلها".

وصرح بأن "حزب الله" يتعرض لضربات شديدة جدا واحدة تلو أخرى، مردفا: "اغتلنا نصر الله وفي جعبتنا مفاجآت أخرى في الفوهة، وتم تنفيذ بعضها وبعضها الآخر سينفذ"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وزعم وزير دفاع الاحتلال أن "منظومة حزب الله الصاروخية تعرضت لضربة شديدة جدا، وتم تدمير قسم كبير نتيجة العمليات النوعية والدقيقة".

وتابع قائلا "بالتوازي مع ذلك ننفذ اليوم عمليات في عدد من القرى اللبنانية وهذه العمليات ستستمر في أي مكان ينبغي تنفيذها فيه من أجل القضاء على بنية حزب الله التحتية كلها التي خطط تنفيذ هجمات منها".