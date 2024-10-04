بيطري دمياط تشارك في مبادرة بداية جديدة وتنفذ حملة للتوعية وتحسين سلامة اللحوم

شاركت مديرية الطب البيطري بدمياط في فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة، والتي أُقيمت في مركز شباب السيالة.

وأوضح الدكتور إيهاب شكري، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية نظمت ندوة حول مرض إنفلونزا الطيور وسبل الوقاية منه، حيث شملت الفعاليات لقاءات إرشادية متنوعة تم خلالها التوعية بمرض السعار والبروسيلا. كما قام الأطباء بالرد على جميع استفسارات الحضور حول كيفية الوقاية من الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان.

من جهة أخرى، تابعت مديرية الطب البيطري مجزر دمياط العمومي بشطا بحضور الدكتور صالح الدسوقي، مدير المجزر، لمتابعة أعمال الذبح والوقوف على احتياجات المجزر خلال الفترة القادمة، وذلك للتأكيد على سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين.

كما تم تنظيم ندوة لتوعية العاملين والمترددين على المجزر، والسلاخين بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وكيفية التعامل الصحيح مع المذبوحات، بالإضافة إلى التخلص الصحي والأمن من المخلفات لضمان جودة وصحة اللحوم.

وفي إطار الجهود المبذولة، تم إعدام بقرة مصابة بالساركوسيست في مجزر فارسكور تحت إشراف الدكتور وائل أبو الخير، مدير المجزر، كما تم إعدام خروف في مجزر كفر سعد لإصابته الكاملة بالسل الكاذب تحت إشراف الدكتور هيثم الحديدي، مدير المجزر.

وأعرب الدكتور إيهاب شكري عن تقديره لأطباء مجازر دمياط لحرصهم الشديد على صحة وسلامة المواطنين، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، والدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبرعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.