كشف الفريق أسامة المندوه، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، عن حوار دار بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل 32 عامًا، خلال حفل زفاف ابن النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أسعد أسعد.

وقال خلال تصريحاته لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة " MBC مصر" مساء الخميس، إن نتنياهو سأله آنذاك: "هل سيقبلنا العالم الإسلامي؟"، ليجيبه: "حل القضية الفلسطينية وكل شيء يبقى تمام، ولكنه لم يسمع إلى نصيحتي من 32 سنة".

وأوضح أن نتنياهو رد عليه قائلا: "لا توجد قضية فلسطينية، أنا عندي مشكلة مع مجموعة من الفلسطينيين تحت الحكم الإسرائيلي، هعيشهم كويس وخلاص".

ورد على تبرير نتنياهو الحرب على لبنان برغبته في إعادة المستوطنين شمال إسرائيل إلى منازلهم، قائلا: "الطريقة التي ستعيشك بأمان أنك تعطي الفلسطينيين حقهم وتعمل معاهدة سلام مع لبنان".

واختصر موقف نتنياهو بالمثل الشعبي "اللي يلاقي دلع وميدلعش"، قائلا: "لا قرارات جمعية عامة للأمم المتحدة نافعة، ولا مجلس أمن شفع، ولا محكمة جنائية دولية، وأمريكا تدعمه".