فرض قيود على السيارات في طرق نيودلهي مع استمرار خطورة تلوث الهواء

أطلقت العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الاثنين، خطة مدتها أسبوعان لتحديد حصص لسير السيارات على الطرق كجزء من الجهود المبذولة للسيطرة على مستويات تلوث الهواء الخطيرة في المدينة.

وقال رئيس حكومة دلهي، أرفيند كيجريوال، إن نظام توزيع سير السيارات يحدد أياما للسيارات الخاصة ذات الأرقام التي تنتهي بالأرقام الفردية بالتبادل مع السيارات ذات الأرقام الزوجية، وذلك في الفترة من اليوم الاثنين إلى 14 نوفمبر.

وذكر كيجريوال أن النظام أوقف نحو 150 ألف سيارة عن السير على الطرق اليوم الاثنين. وسوف يتم تغريم منتهكي "خطة الفردي-والزوجي" 4 آلاف روبية (نحو 57 دولارا).

ولم يتضح ما إذا كانت الخطة التي تم تطبيقها قبل ذلك في عامي 2016 و2017 تُحدث فرقا كبيرا في مستويات التلوث المرتفعة التي يشهدها هذا الوقت من العام.

وتؤدي عمليات حرق قش المحاصيل على أيدي المزارعين في المناطق النائية في دلهي، إلى جانب العوامل المناخية مثل قلة الرياح، بالإضافة إلى العوادم الناتجة عن حركة المرور الكثيفة والصناعة وحرق القمامة والوقود، إلى ارتفاع تلوث الهواء في المدينة في شهري أكتوبر ونوفمبر.

وذكر المجلس المركزي لمراقبة التلوث أن مؤشر جودة الهواء في دلهي، والذي يقيس تركيز الجسيمات السامة،وصل إلى مستويات "خطيرة" تتراوح بين 430 إلى 490 نقطة في عدة مناطق مراقبة يومي الأحد والاثنين .

يشار إلى أن الحد الأقصى للقراءة على المؤشر هو 500 نقطة وتعد أي قراءة أعلى من 400 نقطة خطرا على الصحة.

وأعلنت حكومة دلهي عن حالة طوارئ صحية عامة يوم الجمعة، مع بقاء المدارس مغلقة حتى غد الثلاثاء، وتم تحذير كبار السن من الخروج في الهواء الطلق.

وأظهرت بيانات مجلس مراقبة التلوث المركزي أن عدة مدن في شمال الهند سجلت أيضا مستويات خطيرة من التلوث.

وتعد دلهي، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، من بين أكثر المدن تلوثا في العالم في السنوات الأخيرة.