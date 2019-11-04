تحرير طالب عقب اختطافه ومساومة والده على فدية لإطلاق سراحة بأسيوط

تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، من كشف غموض واقعة طالب ومساومة والده على دفع 760 ألف جنيه لإطلاق سراحة، إذ تبين أن مرتكب الواقعة عامل بسبب دين له لدى عم المجني عليه.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة ثان أسيوط بلاغ من "أ ك ل" سائق 45 عامًا، مقيم بدائرة القسم، باختطاف نجله 13 عامًا طالب، وتلقيه اتصال هاتفي من هاتف نجله المُختطف أبلغه خلاله شخص مجهول بأن شقيقه "عم المختطف" "س ك ل" 38 عامًا، سائق مدين له بمبالغ مالية وأنه سيعاود الاتصال به مرة أخرى، يُشار إلى أن شقيق المُبلغ مطلوب ضبطه في قضية مركز الفتح "قتل" ومحكوم عليه بالحبس 7 سنوات و9 أشهر في 5 قضايا "تبديد، استيلاء".

تم تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأسيوط؛ أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة هم كل من: "ج ع ع " 43 عام، عامل له معلومات جنائية مُقيم دائرة القسم" ، "م ح أ" 33 عام، عامل، و"أ إ ع " 23 عام طالب"، و "إ م ز" 34 عام، مبيض محارة جميعهم مُقيمين بأبوتيج. \

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن تحرير المُختطف وضبطهم عدا المتهم الرابع وبحوزة المتهم الثاني "فرد رصاص وطلقتين من ذات العيار" بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الهارب وقرر المتهم الأول بأن عم المجني عليه مدين له بمبلغ 760 ألف جنيه "معاملات مالية بينهما في تجارة الخردة" ولرغبته في استرداد المبلغ اتفق مع باقي المتهمين على خطف المجني عليه وفي سبيل تنفيذ مُخططهم قاموا بخطفه باستخدام سيارة ملاكى "ملك والد المتهم الثالث" واحتجازة بمنزل المتهم الثاني والاتصال بوالده لمساومته على دفع المبلغ المالي نظير إطلاق سراحه، وبإرشاد المتهم الثالث ضبطت السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.