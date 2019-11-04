عرضت مجموعة من الأزياء التي تخص النجمة العالمية مارلين مونرو في مزاد علني بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث بيع زي ارتدته مونرو في واحد من أفلامها الشهيرة مقابل 280.000 ألف دولار.

وضمت مجموعة الأزياء المعروضة فستاناً أسود من الحرير وتنورة طويلة مليئة بالزهور وقبعة من القش ارتدتها مونرو في فيلم كوميدي لها عام 1854.

وشمل المزاد الذي أقامته شركة جوليان للمزادات ومقرها بيفرلي هيلز، فستان مونرو الطويل الحرير ذو اللون الأحمر الأحمر والأكمام الطويلة المطرزة، وبيع بمبلغ 250.000 ألف دولار.

ومن العناصر الأخرى المعروضة ثوب أصفر فاتح ارتدته مونرو في فيلم "River Of No Return" وبيع بمبلغ 175.000 ألف دولار، وفستان كوكتيل كريب من الحرير الأسود.

وكان يوجد أكثر من 115 قطعة مدرجة في المزاد، بما في ذلك قطع أثاث كانت تمتلكها مونرو.

ورغم أن الأرقام المدفوعة مرتفعة ولكنها لا تقارن بالمبيعات القياسية عام 2016، حيث بيع فستان مونرو بمبلغ 4.8 مليون دولار، حيث أن هذا الفستان ارتدته مارلين في حفل غنت فيه للرئيس الأمريكي آنذاك جون إف كينيدي.

مارلين مونرو هي واحدة من أشهر النجمات في العالم، وُلدت في بداية شهر يونيو 1926 في لوس أنجلوس الأمريكية، وماتت بها في أغسطس عام 1962، وهي ممثلة ومغنية استعراضية أمريكية.