أدلى فنان الهيب هوب ومصمم الأزياء كانيي ويست، اليوم الثلاثاء، بصوته لنفسه في الانتخابات الأمريكية، قائلًا إنها المرة الأولى التي يصوت فيها في انتخابات رئاسية.

ونشر ويست، مقطع فيديو وصورًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، تظهر عملية تصويته داخل لجنة التصويت، معلقًا على إحداها: «استمروا في تصديق كانيي 2020».

ويصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

KEEP BELIEVING KANYE 2020 Thank you Jesus Christ pic.twitter.com/OgFDGOCAOp