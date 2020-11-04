خالد الحسينى المتحدث الرسمى للشركة: بيع أراضى المرحلة الأولى بـ«العاصمة الإدارية» خلال عام 2022

24 ألف فدان إجمالى الأراضى الصالحة للبيع والمتبقى 6000 فدان

إعادة تخطيط المرحلة الثانية على مساحة 47 ألف فدان بالاستعانة بكبرى الاستشاريين





تعتزم العاصمة الإدارية الانتهاء من بيع أراضى المرحلة الأولى خلال عام 2022، تبعا لتصريحات العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الادارية.

اضاف الحسينى لـ«الشروق» إن الأراضى الصالحة للبيع من المرحلة الأولى تبلغ 24 ألف فدان، انتهت الشركة من بيع 18 ألف فدان بما يعادل 75% من الأراضى المستهدف بيعها.

«تسعى العاصمة الادارية لبيع 6000 فدان خلال الفترة القادمة، تمثل ما تبقى من أراض صالحة للبيع فى المرحلة الأولى للعاصمة الادارية» ــ قال الحسينى.

وتضم المرحلة الأولى من العاصمة الادارية ثمانية احياء سكنية، بمتوسط مساحة 2500 فدان لكل منطقة، وانتهت من بيعها بالكامل، ما عدا حوالى 70% من الحى السكنى الثامن.

وقال الحسينى إن العاصمة الادارية تهدف إلى تخفيف الضغط و تفريغ القاهرة من الوزرات والسفارات ونسبة من السكان، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الشركة كان يستهدف خلق وتنفيذ مشاريع متفردة فى المرحلة الأولى تمثل جاذبية للمشروع ككل.

وأصدرت العاصمة الإدارية عدد 2835 رخصة بناء وجار إصدار 1467 رخصة بناء اخرى، بالإضافة إلى 67 قرارا وزاريا للشركات العقارية العاملة بالعاصمة الادارية.

وشملت اجمالى العقود التى ابرمتها العاصمة الادارية بالمرحلة الأولى حتى الآن نحو 196 عقدا تضم عدد 7 عقود إنشاء جامعات دولية، 32 عقد لإنشاء مدارس، 43 عقدا لمشروعات متعددة النشاط مع المطورين، وعدد 19 عقدا لانشاء بنوك، جار تأسيس 16 بنكا، 39 عقدا لاقامة مقار إدارية وتجارية وعقد للنوادى.

ويسعى احد كبار المطورين للتعاقد على اراضى فى العاصمة الادارية فى الحى السكنى الثامن بالاضافة إلى منطقة الداون تاون.

وقال الحسينى ان منطقة الداون تاون تضم 56 قطعة ارض، وباعت الشركة خلال العام الحالية ما لا يقل عن 15 قطعة، وتتراوح الاسعار وفقا للارتفاع، حيث يبلغ سعر المتر لارتفاع 50 دورا نحو 49 ألف جنيه، وارتفاع 20 دورا، حوالى 30 الف جنيه للمتر، وارتفاع 13 دور ما بين 18 ــ 19 الف جنيه للمتر.

وتستوعب المرحلة الأولى من العاصمة الادارية نحو 2.5 مليون شخص على مساحة 40 ألف فدان، وجار حاليا التخطيط لبدء المرحلة الثانية والتى سيتم فيها تنفيذ العديد من الأفكار الجديدة على مساحة 47 ألف فدان.

قال الحسينى إن الشركة اطمأنت لمعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية داخل المرحلة الأولى ودروها فقط المتابعة والرقابة، ولذلك جاء التفكير فى المرحلة الثانية والذى يتمثل فى الامتداد السكنى مع إمكانية طرح مناطق اقتصادية.

«استعنا بكبرى المكاتب الاستشارية فى مصر لاعادة دراسة وتخطيط المرحلة الثانية فى ضوء ما تم انجازه بالمرحلة الأولى» ــ تبعا لتصريحات الحسينى، متوقعا ان تكون مشروعات مرافق المرحلة الثانية عبارة عن امتداد لمرافق المرحلة الأولى والتى استحوذت على الاهتمام الاكبر لمجلس ادارة الشركة.

وقال الحسينى إن الشركة ملتزمة بالانتهاء من توصيل جميع المرافق مع بداية السكن بالعاصمة الادارية والمتوقع فى 2023.

ومن أهم ملامح المرحلة الثانية، وجود مطار على مساحة 33 كم متر مربع، بالاضافة إلى مقار ورش لمشروع المونوريل.

وأقر مجلس إدارة العاصمة الإدارية عدة تسهيلات لصالح المطورين، منها حق المطور فى التوقف عن سداد الاقساط المستحقة عليه لحين توصيل المرافق للارض محل التعاقد، وخفض دفعة التعاقد إلى 10% بدلا من 20% وفقا لمساحة الأرض المتعاقد عليها، وطرح اراضى للشراكة مع المطورين بحد ادنى 100 فدان.

وكشف الحسينى عن توجيه الشركة انذار لاربعة مطورين للتأخر فى معدلات التنفيذ قائلا «لا تهاون فى العقود المبرمة مع المطورين، أنذرنا أربع شركات تأخرت عن التنفيذ وفرض غرامات تأخير بدلا من سحب الأرض».