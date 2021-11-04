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ارتفاع مبيعات التجزئة في أستراليا خلال سبتمبر الماضي

د ب أ
نشر في: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 9:01 ص | آخر تحديث: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 9:01 ص

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي الصادرة، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي قيمة مبيعات التجزئة في أستراليا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 3ر1% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 669ر29 مليار دولار أسترالي.

جاءت هذه الزيادة متفقة مع توقعات المحللين بعد تراجع المبيعات خلال أغسطس الماضي بنسبة 7ر1% شهريا.

وبشكل تفصيلي زادت مبيعات السلع المنزلية والملابس، والمقاهي والمطاعم في حين تراجعت مبيعات الغذاء.

في الوقت نفسه زادت مبيعات التجزئة خلال سبتمبر الماضي بنسبة 7ر1% سنويا.

وسجلت مبيعات التجزئة في أستراليا خلال الربع الثالث من العام الحالي ككل تراجعا فصليا بنسبة 4ر4% وسنويا بنسبة 2ر2% إلى 348ر85 مليار دولار أسترالي.


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