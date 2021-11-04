النجم العالمي إد شيران يطرح ألبومه الجديد ويكشف عن فيديو كليب جديد

طرح النجم العالمي إد شيران ألبومه الجديد "=" مع شركة وارنر ميوزك، فضلًا عن إطلاقه أيضاً فيديو كليب أغنية Overpass Graffiti من الألبوم الجديد لأول مرة.

وتعد هذه الأغنية هي العمل الرسمي الثالث من الألبوم، كتبها ولحنها كل من شيران، وجوني ماكديد، وفريد جيبسون، بعد أن حقق هذا الثلاثي نجاحاً كبيراً في Bad Habits.

ويحتوي الجزء الرابع في سلسلة الألبومات الرمزية لشيران، على مجموعة من الأغاني التي تم العمل عليها على مدى أربع سنوات بعد ألبومه '÷' (Divide)، وهي أعمال يقيّم من خلالها حياته والأشخاص الموجودين فيها، وهو يستكشف درجات الحب المتفاوتة في كل عمل على حدة ("The Joker And The Queen" ، "First Times" ،"2step") ، الخسارة ("Visiting Hours")، المرونة ("Can "t Stop The Rain")، والأبوة ("Sandman" ، "اترك حياتك")، بينما يعالج أيضًا واقعه وحياته المهنية في أغنية "المد والجزر".

فيما يقدم إد شيران، من ناحية الموسيقى أنماطًا موسيقية متنوعة ومختلفة في هذا الألبوم تم العمل عليها في أكثر من بلد بين لندن، والسويد، ولوس أنجلوس.

ويأتي الإنتاج التنفيذي للألبوم من إد شيران وفريد، وجوني مكديد، وتعاون في كتابته كل من ستيف ماك، جو روبيل، إيمي وادج، فوي فانس ، إلفيرا أندرفجارد، ديفيد هودجز، أندرو وات، لو بيل، ناتالي هيمبي وبن كويلر.

كما يساهم شقيق شيران، ماثيو الملحن الشهير بتقديم موسيقى مذهلة في "First Times"، و"The Joker And The Queen".

فيما أمضى إد شيران 15 أسبوعًا في المركز الأول على قائمة سباق الأغاني بأعماله، "Bad Habits" و"Shivers"، وحقق إد إنجازاً آخر في المملكة المتحدة بعد أن أصبح أول فنان منفرد بريطاني يستمر لـ 52 أسبوعًا، سنة كاملة، في المركز الأول على قائمة سباق الأغاني الفردية الرسمية.

وينطلق إد شيران بجولة علمية بعنوان '+ - = ÷ x Tour' اعتبارًا من أبريل 2022، بمحطات حول العالم من المملكة المتحدة تتضمن 5 ليالٍ في ملعب ويمبلي بلندن وأيرلندا، والدول الاسكندنافية وأوروبا الوسطى، بالإضافة إلى عروض في مناطق أخرى سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.