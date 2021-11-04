 جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون قبة الصخرة خلال أعمال صيانة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون قبة الصخرة خلال أعمال صيانة

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 1:55 م | آخر تحديث: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 1:55 م

اقتحم جنود من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قبة الصخرة المُشرفة بالمسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر بالقدس إن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا قبة الصخرة، خلال قيام لجنة الإعمار في المسجد الأقصى بأعمال صيانة في شبكة الكهرباء داخل القبة، وأعاقوا استمرار عملهم، وهددوا رئيس لجنة الإعمار بسام الحلاق باقتياده إلى أحد مراكز الاعتقال بالقدس.

وكان مستوطنون برفقة جمعية تُسمى "نساء من أجل الهيكل" اقتحموا صباح اليوم، باحات الأقصى من باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات في باحاته، كما أقاموا صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية.


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