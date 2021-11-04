الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تحويل الضفة إلى جزر غارقة في محيط استيطاني

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى في إطار حربه المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في المنطقة "ج"، إلى فصل التجمعات الفلسطينية، بهدف عزلها تمامًا عن بعضها البعض وتحويلها إلى جزر سكانية غارقة في محيط استيطاني يرتبط بالعمق الإسرائيلي.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن آخر جرائم الاحتلال وقعت صباح اليوم بهدم مسجد في قرية دوما جنوب نابلس، إلى جانب اعتداءات المستوطنين الاستفزازية وتكسير عدد من مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، وحملة التطهير العرقي البشعة في الأغوار وفي مسافر يطا والتي تأخذ شكلا دائمًا ومتواصلًا، في إصرار اسرائيلي رسمي على تخريب أية فرصة لتحقيق السلام على اساس مبدأ حل الدولتين.