قال محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، إن ضخ أسماك بحيرة البردويل؛ أحدث انفراجة كبرى في الأسواق على صعيد الوفرة والأسعار، خاصة بعد السحب الكبير على الأسماك بالتزامن مع موسم شم النسيم.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إلى تراجع سعر السمك الدنيس من 280 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، في حين انخفض سعر الجمبري من 600 جنيه إلى ما يتراوح بين 160 و250 جنيهًا حسب الحجم.

كما لفت إلى انخفاض سعر السمك الشبار الأبيض من 120 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الفسيخ بين 190 و250 جنيهًا، متوقعا استمرار تراجع الأسعار مع استمرار زيادة المعروض.

وأوضح أن مصر تستهلك 175 طنًا من الرنجة يوميًا، أي ما يعادل 63 ألف طن سنويًا، مشيدًا باستجابة الأهالي لحملة مقاطعة الأسماك خلال الأيام الماضية بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير.