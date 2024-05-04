حماس: الاحتلال يهددنا باجتياح رفح ونعده بالفشل والهزيمة

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توعد القيادي بحركة "حماس" عزت الرشق، مساء السبت، الجيش الإسرائيلي بـ"الفشل والهزيمة" في حال قرر اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريح مقتضب للرشق على حساب الحركة بمنصة تلجرام. وقال الرشق، "يهددوننا باجتياح رفح ونعدهم بالفشل والهزيمة"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل و"حماس" منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وتتبنى القاهرة مقترحا قدمته مؤخرا بشأن الصفقة، بعد تكثيف اتصالاتها مع "حماس" وإسرائيل بشأن "نقاط خلافية" بين الجانبين، وفق ما أفاد إعلام مصري، الخميس.

وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وتتمسك "حماس" بإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، وإنهاء الحصار، ضمن أي صفقة لتبادل الأسرى.