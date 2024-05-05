وجّه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته لجموع الأقباط بعيد القيامة المجيد، معتبرًا أن تهنئة الرئيس السيسي لأقباط مصر في الداخل والمهجر هي تهنئة لكل المصريين.

وأكد البابا تواضروس أن الكنيسة تصلي من أجل سلام مصر وسلام العالم، معربًا عن أمنياته بأن يحفظ الله أرض مصر في قوة وعزة، وتحقيق التقدم المستمر.

كما أشاد بقيمة الوطن وأهميته، داعيًا الله دائمًا بزيادة الخير وحفظه من كل شر.

وقدّم البابا الشكر خلال كلمة الشكر التي ألقاها نيابة عنه الأنبا أكليمندس الأسقف العام، لرئيس ديوان رئيس الجمهورية، اللواء أحمد علي، الذي حضر صلاة قداس عيد القيامة المجيد نيابة عن الرئيس السيسي.

وكذلك قدّم الشكر للمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، لتهنئته بعيد القيامة، وكذلك للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقيادات القوات المسلحة ووزارة الداخلية، ووزراء الكهرباء والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والثقافة ومحافظي القاهرة ودمياط والمستشارين رؤساء المحاكم وأعضاء نادي القضاة والنيابة العامة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدبلوماسيين الذين حضروا الاحتفال بالكاتدرائية.