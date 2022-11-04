التوقيت الشتوي يغير 2000 ساعة في البرلمان البريطاني

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه عند انتقال العمل من التوقيت الصيفي إلى الشتوي في بريطانيا وإعادة توقيت الساعات ساعة واحدة إلى الخلف يتم تعديل 2000 ساعة موزعة في البرلمان البريطاني.

وقالت "سي إن إن" إنه "من ساعة وستمنستر العظيمة إلى الساعات التراثية، بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف في بريطانيا وإعادة توقيت الساعات ساعة واحدة إلى الخلف، قام فريق صغير من صنّاع الساعات بتعديل توقيت 2000 ساعة موزعة داخل قصر وستمنستر حتى يستمر المشرعون البريطانيون بممارسة أعمالهم في الوقت المحدد".

وحسب موقع "سيكريت لندن" ، فإن مسئولية تعديل توقيت ساعة بيج بين تقع على عاتق Westminster Clockmakers، والذي يتعين عليه في كل ربيع وخريف تعديل التوقيت، مشيرا إلى أن هذه العملية دقيقة للغاية بحيث لا يمكن ادخار دقيقة واحدة، وتبدأ قبل وقت طويل من الموعد المحدد للتعديل الفعلي للتوقيت.

ومن المقرر أن ينتهي التوقيت الصيفي البريطاني رسميا صباح غد لتعود الساعات إلى الوراء لمدة ساعة ما يمنح الأشخاص ساعة إضافية للراحة أو الاحتفال.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعادة الساعة إلى توقيت جرينتش منذ أن تم ترميمها وتركيبها في البرج في وقت سابق من العام الجاري.

يذكر أن ساعة بيج بن تم تصميمها وتركيبها عام 1859 بهدف إنشاء أكثر الساعات العامة دقة في العالم.