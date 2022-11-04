شولتس يجري محادثات مع الرئيس الصيني بشأن نقاط الخلاف في وقت يسوده التوتر الشديد

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس تناول نقاط الخلاف، في محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال أول زيارة له لبكين.

وفي مستهل اجتماع بين الزعيمين، شدد شولتس على أنه سيثير قضايا، تشمل الحرب في أوكرانيا. وعلى الرغم من أن الصين لم تؤيد الغزو الروسي، إلا أنها تعزز العلاقات مع موسكو، منذ بدء الحرب.

وقال شولتس "إننا نجتمع معا في وقت يشهد توترا شديدا. بشكل خاص، أريد إلقاء الضوء على الحرب الروسية ضد أوكرانيا، التي تتسبب في الكثير من المشكلات لنظامنا العالمي القائم على القواعد".

واشار إلى الجوع وتغير المناخ وديون الدول الفقيرة، بوصفها قضايا مهمة، قائلا إنه من المفيد الاجتماع معا الآن من أجل تبادل "مكثف للغاية لوجهات النظر".

كان الرئيس الصيني شي جين بينج قد أعرب عن أمله في أن تعمق زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس لبلاده التعاون بين البلدين وأنه يمكن تنحية الخلافات جانبا.

ونقل تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في" عن شي قوله إنه يتعين على الجانبين الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل والبحث عن أرضية مشتركة.

وقال شي خلال اجتماع بين الزعيمين في بكين إن الوضع الدولي الحالي "معقد وقابل للتغيير".

وأضاف أن الصين وألمانيا يتعين عليهما العمل سويا، كدولتين مؤثرتين وتقديم إسهامات للسلام والتنمية "في أوقات التغير والفوضى".

ورحب الرئيس الصيني شي جين بينج بالمستشار الألماني أولاف شولتس في بكين، والتي يقوم فيها الزعيم الصيني بأول لقاء مع زعيم غربي منذ أن ضمن فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة لمدة خمس سنوات الشهر الماضي.