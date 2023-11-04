صحة غزة: اضطررنا لفصل الكهرباء عن ثلاجات الموتى فخرج الدود من الجثامين

قال الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة، إنّ الوزارة اضطرت لإطفاء الكهرباء عن ثلاجات الموتى في المستشفيات، ما أدّى خروج الدود من الجثث المتعفنة، وذلك من جراء شح الوقود.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن هذا الأمر دفع الوزارة إلى تشغيل الثلاجات مرة أخرى، وسط صعوبات شديدة في تشغيل المستشفيات (التي لم تخرج من الخدمة).

وأوضح أن المستشفيات عملت على جمع الجثث التي تحولت إلى إشلاء، مع العمل على توفير مقبرة طوارئ لكن الصليب الأحمر رفض التنسيق في هذا الأمر.

ونوه بأن إدارة المستشفيات دفنت هذه الجثامين أو الأشلاء في مقابر جماعية، شهدت حتى الآن دفن 240 شهيدا، وجرى ترقيمها حتى إذا تم الكشف عن هويتها لاحقا.

وأكد أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلّف مآسي كثيرة يندى لها جبين البشرية.

ولليوم الـ29 على التوالي، يشن جيش الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، حيث يُطلق سلسلة غارات عنيفة وقصفا متواصلا على معظم أنحاء قطاع غزة، استشهد على إثرها 9488 فلسطينيا، بينهم 3900 طفل.

وقالت صحة غزة، إن الاحتلال تعمد استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة جراء الاستهداف المباشر.

وأضافت أن مستشفيات قطاع غزة متكدسة بالجرحى من الحالات الحرجة والخطرة، مؤكدا أن العديد منهم يفقدون أرواحهم يوميا لتعذر تقديم الخدمة إليهم.