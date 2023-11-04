شهيدان ومصابون جراء قصف إسرائيلي قرب بوابة مستشفى النصر للأطفال بمدينة غزة

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة قرب بوابة مستشفى النصر للأطفال بمدينة غزة شمالي القطاع.

وقالت تقارير إعلامية، إن شهيدين ومصابين سقطوا جراء قصف شنته طائرات الاحتلال قرب بوابة مستشفى النصر للأطفال في حي النصير.

ويأتي القصف بينما يكثف جيش الاحتلال هجماته على أهداف مدنية وبنى تحتية بشكل متواصل، كان آخرها قصف استهدف مدرسة تأوي نازحين شمالي مدينة غزة، وسيارتي إسعاف ومحيط 3 مستشفيات، أوقع شهداء وجرحى، فضلا عن خزان مياه عمومي شرقي رفح، خلال الساعات الأخيرة.

ولليوم الـ29 على التوالي، يشن جيش الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، حيث يُطلق سلسلة غارات عنيفة وقصفا متواصلا على معظم أنحاء قطاع غزة، استشهد على إثرها 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصاب 23516 آخرين.