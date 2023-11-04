فصائل عراقية تستهدف قاعدة حرير الأمريكية بطائرتين مسيرتين

استهدفت فصائل عراقية مسلحة، ليل الجمعة/السبت، قاعدة حرير الأمريكية شمالي العراق بطائرتين مسيرتين.

قالت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان: «استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فـي العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي حرير شمال العراق، بطائرتين مسيرتين، وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر»، وفق وكالة سبوتنيك.

ويوم الخميس الماضي، تعرضت ذات القاعدة لهجوم بطائرتين مسيرتين، حيث قال مصدر في القوات المسلحة العراقية إن القاعدة العسكرية الأمريكية شمالي البلاد تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين.

وأضاف المصدر، أن قاعدة حرير العسكرية في أربيل، حيث يتمركز الجيش الأمريكي، تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين. ومن غير المعروف ما إذا كان أحد قد أصيب في الحادث.