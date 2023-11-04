 تجدد قصف المقاومة الإسلامية في العراق لقاعدة أمريكية بإقليم كردستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تجدد قصف المقاومة الإسلامية في العراق لقاعدة أمريكية بإقليم كردستان

د ب أ
نشر في: السبت 4 نوفمبر 2023 - 9:19 ص | آخر تحديث: السبت 4 نوفمبر 2023 - 9:19 ص
جددت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، قصف قاعدة للجيش الأمريكي بإقليم كردستان بطائرتين مسيرتين.

وأوضح البيان الذي نشر على موقع الإعلام الحربي التابع لحركة المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم أن مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق استهدفوا "قـاعـدة الاحتلال الأمريكي (حرير) شمالي العراق بطائرتين مسيرتين وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

وكانت حركة "المقاومة الإسلامية في العراق" قد وسعت من هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا فضلا عن قصف مواقع داخل الأراضي الفلسطينية بعد تصاعد وتيرة الحرب في غزة.

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