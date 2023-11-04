قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الأردن ومصر شريكان يسعيان معنا من أجل سلام في المنطقة، مشددا على أنه على إسرائيل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وأضاف بلينكن، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع عمّان الذي ضم اليوم السبت وزراء خارجية قطر والسعودية والولايات المتحدة والأردن والإمارات ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "اجتمعنا اليوم من أجل العمل على تحقيق السلام المستدام في المنطقة"، مشيراً إلى التزام بلاده باستخدام نفوذها لمنع أي جهة أو طرف من توسيع دائرة الحرب.

وأوضح أن الجهود المشتركة مهمة في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، مضيفا: "ناقشنا الجهود من أجل استرجاع المحتجزين، وحماية المدنيين الفلسطينيين، والحاجة لحماية المدنيين الفلسطينيين"، بحسب موقع قناة "الجزيرة.نت" الإخبارية.

وتابع: "تحدثنا اليوم عن طرق تسهيل وتسريع إيصال المساعدات إلى غزة"، موضحاً أنه على إسرائيل أن تتخذ أي إجراءات ممكنة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وأشار إلى أنه يجب أن تسهم الجهود في حماية المدنيين في غزة، وإجلاء الأجانب من القطاع ويجب محاسبة المعتدين، والعمل من أجل بناء سلام دائم.