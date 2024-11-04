تصفيق حار وترحيب بحضور الرئيس الفلسطيني للمنتدى الحضري العالمي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الاثنين، افتتاح المنتدى الحضري العالمي، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وشهدت القاعة تصفيقًا حارًا وترحيبًا بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لفعاليات المنتدى.

وانطلقت اليوم الاثنين، أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»، المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، والذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في إفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».

ومن المقرر أن يضم المنتدى ما يقرب من 600 حدث تركز على توطين أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في معالجة أزمة الإسكان العالمية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وحالات الطوارئ المناخية، وتشمل أبرز الأحداث حوارات رفيعة المستوى، وطاولة مستديرة وزارية حول الحوكمة متعددة المستويات لتسريع تنفيذ أجندة المدن الجديدة، وأجندة 2030 للتنمية المستدامة، وأجندات عالمية أخرى، وإطلاق تقرير المدن العالمية الرائد 2024 حول المدن والمناخ.