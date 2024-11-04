حزب التجميع يمتنع عن التصويت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويطالب بحوار مجتمعي

امتنع نواب حزب التجمع عن التصويت برفض أو موافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وطالب الحزب بإجراء حوار مجتمعي بشأن المشروع ليخرج في أفضل صورة.

وقالت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، باسمي وباسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، نرى أن مشروع القانون يحتاج المزيد من الحوار المجتمعي، ودعوة النقابات وفقهاء القانون وإجراء مناقشات أخرى.

وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، "هذا شيء طبيعي وفي كثير من المواد تشكل خطورة على فلسفة القانون، مواد بسيطة ولكن في صميم أفكار الحريات والحقوق ورغبًة منا إن القانون يطلع في أفضل صورة ولا يتعرض لمخاطر نطالب بإجراء حوار مجتمعي داخل أروقة المجلس وممتنعون عن التصويت".