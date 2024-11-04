الأرصاد: ارتفاعات طفيفة جدا في قيم درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ تأثيرات المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد حاليًّا تقل بدءًا من غدٍ الثلاثاء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنَّ فرص هطول الأمطار ستتلاشى من المحافظات الداخلية لتقتصر على المحافظات الشمالية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

وأوضحت أن كميات الأمطار المتساقطة ستكون أقل، بحيث تكون خفيفة إلى متوسطة، مشيرة إلى أن بقية أيام الأسبوع ستشهد استقرارًا في الأحوال الجوية.

ولفتت إلى أنّ الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعات طفيفة جدًا في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار بما يتراوح بين درجة ودرجتين، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى بين 26 و27 درجة مئوية.

ونوهت بأن الأجواء ستكون خريفية معتدلة خلال فترة النهار، مائلة للبرودة أو باردة بشكل كبير خلال فترات الليل.