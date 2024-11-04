المستشار الألماني يلتقي الأمين العام للناتو في برلين

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يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته في برلين اليوم الاثنين.

ومن المقرر استقبال رئيس الوزراء الهولندي السابق، الذي تولى منصبه في الأول من أكتوبر الماضي، بمراسم عسكرية في ديوان المستشارية خلال زيارته الأولى لبرلين بصفته أمينا عاما للناتو.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت إنه من المتوقع أن تدور المناقشات اللاحقة حول قضايا السياسة الأمنية في منطقة اليورو-أطلسي.

ويشعر حلف شمال الأطلسي حاليا بالقلق إزاء تورط محتمل لقوات كوريا الشمالية في حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وأفاد البيت الأبيض في واشنطن أن ما يصل إلى 8 آلاف جندي من كوريا الشمالية يتمركزون حاليا في منطقة كورسك بغرب روسيا.

وتتوقع واشنطن أن تشارك هذه الوحدات قريبا في القتال، مع احتمالية مشاركة المزيد منها.

ولم ينكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجود جنود من كوريا الشمالية في بلاده، مشيرا إلى أن أوكرانيا توظف أيضا أفرادا من دول الناتو.