أبو الغيط يبحث مع أبو مازن التحضيرات للقمة العربية الإسلامية المشتركة

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقاهرة، مساء أمس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في مقر إقامته على هامش زيارته الحالية إلى مصر.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، بأنه تم خلال اللقاء بحث تطور الأوضاع في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، والجهود المبذولة من جانب مختلف الأطراف من أجل وضع حد لهذا العدوان والتوصل إلى الترتيبات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار وما يعقب ذلك من تطورات.

وذكر المتحدث أن أبو الغيط ناقش مع الرئيس عباس كذلك الجهود العربية الحثيثة المبذولة من أجل تجسيد حل الدولتين ورفع عدد الدول المؤيدة لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وكذلك زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين كدولة مستقلة.

وأضاف رشدي أن الأمين العام وضع الرئيس محمود عباس في صورة الاتصالات التحضيرية الجارية للإعداد للقمة العربية الإسلامية المشتركة، كما استمع منه حول أولويات فلسطين في القمة.