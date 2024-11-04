وزير الإسكان يعرض على وزير الاستثمار السلوفاكي الفرص المتاحة بمدن الجيل الرابع

- الشربيني: دعم كامل للاستثمار الأجنبي المباشر.. وتوطين الصناعات محليا

التقى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، وزير الاستثمار والتطوير الإقليمي بجمهورية سلوفاكيا، على هامش فعاليات المنتدى الحضرى العالمى.

واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وبخاصة مدن الجيل الرابع، بحسب بيان لوزارة الإسكان مساء اليوم.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت اهتمامًا كبيرًا بإنشاء وتنمية جيل جديد من المدن الجديدة "الجيل الرابع"، وهي مدن ذكية مستدامة، تضم مختلف أنماط الفرص الاستثمارية، في مجالات التنمية العمرانية، كما أنها تحتوى على مناطق صناعية تستهدف جذب وتوطين التقنيات الحديثة محلياً.

وأكد وزير الإسكان أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تشدد على تعظيم الصناعة المصرية والمنتج المحلي، مردفا: "نسعى لتحقيق ذلك من خلال تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والعالمية لتبادل الخبرات والتجارب، ونقل وتوطين التقنيات الحديثة".

وأضاف أن وزارة الإسكان تقدم دعمها الكامل للاستثمار الأجنبى المباشر، وتوطين الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع: "لدينا العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع، وتتنوع تلك الفرص بين مشروعات عمرانية متكاملة، أو مشروعات خدمية، أو مشروعات صناعية، يمكن تنفيذها بالمشاركة فى المناطق الصناعية بتلك المدن".

وقال وزير الإسكان: لدينا قدر كبير من المرونة والاستيعاب لكل أشكال المشاركة مع القطاع الخاص، ونقدم كل الدعم والتوصيات بأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة طبقاً للاحتياجات الفعلية للسوق العقارية المصرية، مؤكداً أننا نستهدف حالياً مجموعة من مشروعات الشراكة مع الشركات الأجنبية، لزيادة فرص الاستثمار المباشر.

ومن جهته، أبدى وزير الاستثمار والتطوير الإقليمي بجمهورية سلوفاكيا، إعجابه بالنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية حالياً، وتطلعه لتعميق وتعزيز التعاون مع الجانب المصرى والاستفادة من الخبرات الواسعة في مجالات التنمية العمرانية.