 استشهاد 5 لبنانيين بغارات للاحتلال على صيدا وصور جنوبا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد 5 لبنانيين بغارات للاحتلال على صيدا وصور جنوبا

وفا
نشر في: الإثنين 4 نوفمبر 2024 - 2:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 نوفمبر 2024 - 2:41 ص

استشهد 3 مواطنين لبنانيين، اليوم الأحد، بغارة للاحتلال على حارة صيدا جنوب لبنان، واثنان آخران بغارة على بلدة جبال البطم في قضاء صور.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، بأن "غارة العدو الإسرائيلي على حارة صيدا أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح".

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شخصين بغارة استهدفت بلدة جبال البطم جنوب لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، 3 غارات جوية، مستهدفا بلدة حاريض، وبلدة الغندورية، ومحيط المستشفى الحكومي في بلدة تبنين جنوب لبنان، وفق المصدر ذاته.


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