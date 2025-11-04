رفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها، تحسبًا لتقلبات الطقس المتوقعة مع اقتراب نوة "المكنسة" التي تترقبها المحافظة منتصف نوفمبر الجاري.

ووفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية، تبدأ فرص سقوط الأمطار اعتبارًا من الخميس 13 نوفمبر، وتزداد شدتها يومي الجمعة والسبت (14 و15 نوفمبر)، على أن تتحسن الأجواء تدريجيًا يوم الأحد 16 نوفمبر.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الشركة تتابع على مدار الساعة بيانات وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لضمان التدخل السريع فور بدء سقوط الأمطار، موضحًا أن غرفة العمليات تعمل بكامل طاقتها، وتم رفع درجة الجاهزية بجميع محطات الرفع والشبكات على مستوى الأحياء.

وأضاف نافع أنه تم الدفع بأسطول من المعدات يضم سيارات شفط وبدالات رفع موزعة على مختلف مناطق المدينة، مع تمركزها في النقاط الساخنة التي تشهد عادة تجمعات لمياه الأمطار، فضلًا عن المتابعة المستمرة لمناسيب المصارف والبيارات للتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه قام بجولة تفقدية بمحطة رفع الرأس السوداء لمتابعة الحالة الفنية للمعدات والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية ونظافة الموقع قبل بدء موجة الأمطار المرتقبة.

وأكد أن فرق الطوارئ منتشرة ميدانيًا ومستعدة للتعامل السريع مع أي تراكمات للمياه، لضمان عدم تعطّل الحركة المرورية أو تأثر الخدمات الحيوية بالمحافظة.

وفي بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، دعت شركة الصرف الصحي المواطنين إلى عدم إلقاء المخلفات في الشوارع أو مداخل الصرف أثناء تساقط الأمطار، واتباع التعليمات الصادرة عن غرف العمليات والجهات التنفيذية، مؤكدة استمرار المتابعة والتنسيق مع الأحياء والمحافظة لتأمين الشوارع والمنشآت خلال فترة النوة.