كوريا الشمالية تعلن وفاة رئيس الدولة الشرفي كيم يونج نام عن 97 عاما

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء عن وفاة رئيس الدولة الشرفي كيم يونج نام.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الثلاثاء، إن كيم يونج نام، الرئيس السابق لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، توفي يوم الاثنين عن عمر ناهز 97 عاما.

وذكرت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون زار جثمان كيم يونج نام، الثلاثاء، لتقديم تعازيه العميقة بوفاته.

وكان كيم يونج نام يستقبل كبار الشخصيات الأجنبية الزائرة، ويلقي خطابات دعائية بصوت عميق ورنان في الفعاليات الرسمية الكبرى.

كما كان ضمن الوفد الكوري الشمالي الذي شارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في بيونج تشانج عام 2018، خلال فترة شهدت انفتاحا دبلوماسيا مؤقتا، قبل أن يتراجع نفوذه مع تقدمه في السن.