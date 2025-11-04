محافظ القليوبية يتابع فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية التي تنفذها مديرية الطب البيطري بالمحافظة، بالتنسيق مع الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتستهدف الحملة تحصين جميع رؤوس الماشية المتواجدة بالمزارع والأسواق ضد الأمراض الوبائية عالية الخطورة، وفي مقدمتها الحمى القلاعية، والسات وان، وحمى الوادي المتصدع.

كما تشمل الحملة متابعة الحالة الصحية للماشية داخل الأسواق والوحدات البيطرية، فضلاً عن تسيير لجان بيطرية متحركة تجوب القرى والمنازل لضمان تحقيق أعلى معدلات التغطية والتحصين.

فيما شهد سوق شبين القناطر نشاطاً مكثفاً لفرق التحصين الميدانية بقيادة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة إدارة الوقاية والإدارة البيطرية بشبين القناطر.

وجرى خلال المتابعة، التأكد من انتظام أعمال التحصين وسلامة الإجراءات الوقائية المتبعة، بجانب تقديم الإرشاد البيطري والتوعية الصحية للمربين، الأمر الذي لاقى تعاوناً واسعاً من الأهالي.

وأوضحت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، أن الحملة نجحت حتى الآن في تحصين أكثر من 41 ألف رأس من الأبقار والجاموس والأغنام خلال الأيام الستة الأولى من انطلاقها، في مؤشر إيجابي يعكس كفاءة الفرق البيطرية والتزامها بخطط العمل الميداني.

ودعا محافظ القليوبية، جميع المواطنين والمربين إلى التعاون الكامل مع فرق التحصين والاستجابة الفورية لحملات التطعيم، مؤكداً أن الحفاظ على الثروة الحيوانية يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي وسلامة المجتمع.