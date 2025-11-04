وفاة ديك تشيني نائب بوش عن عمر يناهز 84 عاما

توفي ديك تشيني، أحد أقوى وأكثر نواب الرؤساء الأمريكيين إثارة للجدل في التاريخ الحديث، والذي كان من أبرز دعاة غزو العراق، عن عمر ناهز 84 عاما.

وأفادت عائلته، في بيان، بأن تشيني توفي مساء أمس الاثنين بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال البيان: "على مدى عقود، خدم ديك تشيني أمتنا، بما في ذلك منصب رئيس موظفي البيت الأبيض، وعضو الكونجرس الأمريكي عن ولاية وايومنج، ووزير الدفاع، ونائب رئيس الولايات المتحدة".

وأضافت العائلة، "كان ديك تشيني رجلا عظيما وصالحا، علم أبناءه وأحفاده حب وطننا، وعيش حياة تتسم بالشجاعة والشرف والحب واللطف، وصيد الأسماك. نحن ممتنون للغاية لكل ما قدمه ديك تشيني لبلدنا، ونحن محظوظون للغاية لأننا أحببنا هذا الرجل النبيل العملاق، الذي أحبنا كثيرا".