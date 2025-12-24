الجيش الأردني يخوض اشتباكات مسلحة مع عصابات تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود مع سوريا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أنها تتصدى منذ مساء الثلاثاء لجماعات تحاول تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الواجهة الحدودية الشمالية مع سوريا، حسبما ذكرت قناة "المملكة".



وأكد الجيش الأردني أن عملية التصدي تأتي في إطار جهودها المتواصلة لحماية الأمن الوطني ومنع أي اختراقات على طول الشريط الحدودي.

وأفادت القوات المسلحة الأردنية بأنها "تنفذ تقييما عملياتيا واستخباريا" مستمرا للموقف، بهدف تحييد هذه الجماعات والتصدي لأي محاولات لتسلل أو تهريب، مشددة على التزامها الكامل بواجبها في الحفاظ على أمن واستقرار الأردن ومنع استخدام أراضي المملكة كممر لأي أنشطة غير مشروعة.

وقال مصدر عسكري مسؤول لقناة "المملكة" إن الاشتباكات مع هذه الجماعات ما تزال مستمرة، مؤكدا أنه لم يسجل أي إصابات في صفوف عناصر الجيش حتى اللحظة.

وأضاف المصدر أن التفاصيل الكاملة للعملية سيتم الإعلان عنها رسميا فور انتهاء العملية العسكرية.



ويأتي هذا التصدى في "سياق الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة لحماية الحدود الأردنية، لا سيما في المناطق الحدودية الشمالية التي تشهد أحيانا محاولات من عصابات التهريب لاستغلال الظروف الأمنية في دول الجوار لتنفيذ عمليات التهريب" بحسب المصدر.

وقال "تشدد القيادة العسكرية الأردنية على أن أي محاولة لاختراق السيادة الوطنية أو المساس بأمن المملكة ستقابل برد حازم وفوري"، في ظل الاستنفار الدائم لقوات حرس الحدود والدعم الجوي والاستخباراتي المتكامل.