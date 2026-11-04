 استقالة وزير النقل الإسباني عقب حادث مميت لقطارين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استقالة وزير النقل الإسباني عقب حادث مميت لقطارين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2026 - 12:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2026 - 12:32 ص

  أعلن وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي استقالته اليوم الثلاثاء بعد نحو أسبوع من حادث اصطدام قطار فائق السرعة بقطار آخر على السكة الحديدية، وقع في بلدية أوردا الإسبانية وأودى بحياة 69 شخصاً.
وأدلى وزير النقل بوينتي بهذا الإعلان المفاجئ في ختام جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية في مدريد. كما أعلن بوينتي في وقت متأخر من المساء أنه لن يترشح في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وجاءت الاستقالة، التي طالبت بها جميع أحزاب المعارضة، مفاجئة، حيث كان بوينتي ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد استبعداها عدة مرات في الأيام الأخيرة.
وقال بوينتي: "لا يمكن لوزير أن يبقى في منصبه بعد وقوع حادثين بهذه الخطورة في غضون أقل من عام".
وأضاف "إنها مسألة كرامة سياسية واتساق وتعاطف سياسي".


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