محافظ الوادي الجديد تتابع الأعمال الإنشائية والتجهيزات بالموقف الإقليمي في الخارجة

تفقدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، الأعمال الإنشائية وتطوير المواقع المستهدفة بالموقف الإقليمي بمدينة الخارجة للوقوف على الموقف التنفيذي لمختلف مكونات المشروع، ومعدلات الإنجاز ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وتقديم خدمات نقل آمنة للمسافرين.

واستعرضت المحافظ، مستجدات الأعمال بمختلف مناطق المشروع، مؤكدة ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، والانتهاء من التجهيزات الفنية والتشغيلية وفقًا للمواصفات المعتمدة، والتي تشمل استكمال مختلف الأعمال الإنشائية والتجهيزات اللوجستية، مع مراجعة منظومة الفصل وتنظيم الحركة الداخلية وتحديد مسارات تشغيل السيارات ومناطق انتظار الركاب؛ بالتوازي مع البدء في إقامة البوابات الرئيسية لمنطقة الدخول بالموقف.

وأوضحت المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم رفع كفاءة الطرق والمداخل والمخارج المحيطة بالموقف الإقليمي، واستكمال متطلبات الربط المروري مع شبكة الطرق المحيطة، مع مراجعة الهوية البصرية والتصميم العام للموقع، والاهتمام باللوحات الإرشادية والتعريفية وتناسق العناصر المعمارية بما يعكس الطابع الحضاري للمرفق ويتكامل مع أعمال التطوير الجارية.

وتفقدت محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مركز تدريب التشييد والبناء بمدينة الخارجة لبحث إمكانية إعادة توظيفه واستغلاله في إقامة بيوت للطلبة، وذلك في إطار جهود المحافظة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، والتوسع في إتاحة خدمات الإقامة والرعاية للطلاب المغتربين، مؤكدة أن مكونات المركز المقام على مساحة نحو 14 ألف متر مربع، من مبانٍ وورش وتجهيزات، ستخضع للوقوف على طبيعة المساحات المتاحة ومدى ملاءمتها لإعادة التوظيف وفقًا للاشتراطات الهندسية والإنشائية المنظمة للاستخدام السكني، بما يدعم التوسع في الطاقة الاستيعابية لخدمات الإسكان الطلابي، ويوفر بيئة إقامة آمنة ومناسبة للطلاب المغتربين من أبناء المحافظة والوافدين إليها للدراسة.

ووجهت المحافظ بتشكيل لجنة فنية مختصة لحصر الآلات والمعدات والأجهزة الموجودة بالورش، وإعداد بيان تفصيلي بحالتها الفنية ومدى صلاحيتها التشغيلية، وتحديد أوجه الاستفادة منها بالتوازي مع إعداد تصور متكامل للاحتياجات الفنية والهندسية ومتطلبات التأهيل ورفع الكفاءة والمرافق الأساسية اللازمة لإعادة توظيف المبنى، ودراسة الطاقة الاستيعابية المقترحة وآليات الإدارة والتشغيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ تمهيدًا لعرض النتائج واتخاذ الإجراءات بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع.