أكد البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد، أن العودة المذهلة من التأخر بنتيجة (2-0) إلى الفوز أمام روما في دوري أبطال أوروبا قادرة على تعديل مسار موسم الفريق الإنجليزي، واصفاً الأنباء المتداولة بشأن وجود خلافات بينه وبين مدربه مايكل كاريك بـ "الأكاذيب".

وكان فيرنانديز قد قاد عودة "الشياطين الحمر" في الشوط الثاني عقب شوط أول مخيب للآمال على ملعب أولد ترافورد هدد بتمديد سلسلة عدم الفوز إلى 10 مباريات متتالية. وسجل النجم البرتغالي ركلة جزاء في المحاولة الثانية، بعد إعادة تنفيذها لتدخل أحد مدافعي روما ودخوله منطقة الجزاء أثناء التصدي للكرة الأولى.

وسجل البرازيلي ماتيوس كونيا هدفين في آخر 10 دقائق ليكمل الريمونتادا وتعود مسيرة مانشستر يونايتد في البطولة القارية إلى طريقها الصحيح، بعد هزيمتين سابقتين أمام أتلتيكو مدريد وكومو.

وقال فيرنانديز في تصريحاته عقب اللقاء: "الجماهير ترغب دائماً في الفوز بالمباريات؛ لقد اعتادوا على رؤية هذا النادي يحصد الألقاب ويفوز أسبوعياً، وكان من المحبط جداً بالنسبة لهم رؤية النادي في هذا الوضع. لكني أود أن أوضح للجميع أننا جميعاً نشعر ببالغ الاستئواء من هذا الموقف، ونرغب في الخروج منه، وأتمنى أن تكون مباراة اليوم بداية لشيء جيد بالنسبة لنا".

وكان فيرنانديز قد وجه انتقادات لأسلوب لعب كاريك عقب الخسارة بنتيجة (4-1) أمام كومو في مرحلة الدوري بالبطولة القارية، ليتم استبعاده لاحقاً وجلوسه على مقاعد البدلاء خلال الهزيمة أمام بورنموث بنتيجة (3-0).

وعاد أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي إلى التشكيل الأساسي يوم السبت أمام تشيلسي في مباراة انتهت بالخسارة (2-0)، مما ترك مانشستر يونايتد متقدماً على مناطق الهبوط بفارق الأهداف فقط.

وعن الأنباء المتداولة حول توتر علاقته بمدربه، قال فيرنانديز: "لقد كانت فترة صعبة، وتزايدت التكهنات في وسائل الإعلام، وصاحبها الكثير من الأكاذيب حول عدة أمور حدثت داخل النادي بيني وبين المدرب. اتخذ المدرب قراراً بإجلاسي على مقاعد البدلاء لأن مستواي لم يكن جيداً، وهذا أمر عادل. شعر الجميع أن ذلك كان عقاباً على كلماتي، وإذا كان الأمر كذلك، فهو محق تماماً؛ فالمدرب هو صاحب القرار وعليّ تقبله".

وأضاف: "عليّ المضي قدماً، وهذا لا يغير من إيماني التام بالمدرب وطاقمه الفني وكل لاعب تواجد في هذا النادي".

واختتم فيرنانديز حديثه رداً على سؤال حول ما إذا كانت هذه الريمونتادا أمام روما ستشكل نقطة تحول في موسم الفريق، قائلاً: "يجب أن تكون كذلك بالفعل".