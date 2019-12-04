تباينت ردود أفعال جماهير نادي أورلاندو بايرتس تجاه عودة الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو"، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، بينما طالب البعض بعودته، دعا آخرون إلى إتاحة الفرصة لرولاني المدير الفني الحالي للقراصنة.

من جانبه، حذر إدوارد موتالي، مدافع أورلاندو، إدارة ناديه من عودة الصربي ميتشو، المدير الفني لنادي الزمالك السابق، إلى القراصنة مرة أخرى، بعد إقالته من القلعة البيضاء بسبب خسارته أمام مازيمبي 3 / 0 في دوري أبطال إفريقيا.

وقال موتالي في تصريحات نقلها موقع "سبورت 24" الجنوب إفريقي، إن "ميشو" لا يشعر بأي ندم على مغادرة عمالقة سويتو".

وأضاف أسطورة أورلاندو السابق: "قرار عودته غير حكيم بالنسبة لإدارة أورلاندو قبل النظر في كيفية مغادرته النادي، قيل لنا إنه اتصل بالإدارة وأبلغهم بقرار الاستقالة فجأة ثم اختفى".

وواصل موتالي: "ومع ذلك، إذا كان هناك اتفاق بينه وبين القراصنة على أنه سيعود إلى النادي، فلا مشكلة لدي في ذلك".

فيما يأمل بعض مشجعي أورلاندو في عودة ميتشو إلى ناديهم مرة أخرى، حيث يرون أن المدرب الصربي ترك الفريق بسبب مشاكل مع الإدارة.

كما ترى فئة أخرى أن الفريق لم يتأثر دون ميتشو، وأنه كان لديه خيار المغادرة مباشرة بعد موسم 2019/2018 ولكنه قرر مغادرة ناديه في بداية الموسم وقضى على آمال الجماهير، وأن رولاني موكوينا المدير الفني الحالي لنادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، يستحق فرصة.