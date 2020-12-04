نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الجمعة: بِدء تطبيق مبادرة «الموازنة التشاركية» العام المقبل

تقدم لكم «الشروق» النشرة الاقتصادية المسائية، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020، والتي جاء في مقدمتها:

بِدء تطبيق مبادرة «الموازنة التشاركية» العام المقبل

في بيان لوزارة المالية اليوم أكد محمد معيط وزير المالية أنه سيتم تطبيق مبادرة «الموازنة التشاركية» العام المقبل. معيط أضاف انه سيتم توسيع نطاق المبادرة لكل المحافظات تدريجيا على غرار محافظتي الإسكندرية والفيوم. والتي تهدف إلى ترسيخ ركائز التواصل الإيجابي مع مختلف شرائح المجتمع.

بعد اتفاق أوبك على خفض الإنتاج.. النفط يقفز 2%

أسعار النفط اليوم تقفز بنسبة 2% وذلك بعد أن اتفق منتجون على تخفيضات الإنتاج لمواجهة الطلب المتضرر من جائحة كورونا، وزاد خام برنت إلى 49.75 دولار للبرميل. كانت أوبك وروسيا قد اتفقا أمس على تخفيف تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

مصر تبحث نفاذ صادرات الكيماويات للبرازيلى

نظمت مصر في البرازيل ندوة تحت عنوان "مصر والبرازيل.. الفرص الجديدة والشراكة" حيث سلطت الضوء على الفرص المتاحة للصادرات المصرية من منتجات الكيماويات والأسمدة بالسوق البرازيلي.

الذهب يواصل ارتفاعه ويقفز 7 جنيهات

بعد أن شهدت انخفاضا لمدة أسبوعين عاودت أسعار الذهب الارتفاع منذ منتصف الأسبوع المنتهي وحتى اليوم، حيث صعد الذهب 7 جنيهات في أسواق الصاغة خلال تعاملات اليوم، ليصل جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 800 جنيها، مقارنة بـ793 جنيها أمس.

محلج الفيوم.. أولى ثمار خطة النهوض بالقطن المصرى

قالت وزارة قطاع الأعمال إن محلج الفيوم المطور، يعد باكورة تطوير القطن وصناعة الغزل والنسيج المصرية، مضيفة أنه تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل المحلج الذى يعد واحدا من بين 7 محالج جديدة فى خطة التطوير. الوازرة أوضحت في البيان أنه على مدى عقود طويلة محالج القطن فى مصر لم يلحق بها أى تطوير يذكر، إذ يرجع تاريخ صنع بعض الماكينات المستخدمة فى الحليج إلى العام 1878م.

ورقة سياسات حول المسارات البديلة لتعافي اقتصاد مصر من كورونا

أصدرت وزارة التخطيط بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية "IFPRI"، ورقة سياسات تحت عنوان "المسارات البديلة لتعافي الاقتصاد المصري والأثر على القطاعات والوظائف والأسر المعيشية" لتقدير أثر الإلغاء التدريجي للإجراءات الاحترازية والتدابير المتعلقة بفيروس كورونا على الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021.

مصر لليطران تسير 58 رحلة غدًا

تسير مصر للطيران غدا السبت 58 رحلة جوية إلى عددا من الدول أهمها بغداد، تونس، لندن،باريس، موسكو، بروكسل، جنيف، أمستردام، كوبنهاجن،ميونخ، نيويورك، برلين، فيينا، مدريد، عمّان، ميلانو، البحرين، المدينة المنورة، الشارقة، أديس أبابا، ورحلتين جويتين إلى كل من الرياض، بيروت، إسطنبول، أبوظبي، الخرطوم و3 رحلات جوية إلى جدة، دبي،و8 رحلات داخلية.

التخطيط تعلن بدء تقييم جوائز مصر للتميز الحكومي

وزارة التخطيط أعلنت بدء مرحلة التقييم لجائزة مصر للتميز الحكومي بفئاتها في نسختها الثانية للعام الثاني على التوالي. تهدف الجائزة إلى تغيير فلسفة العمل الحكومى مع نشر ثقافة الجودة، وتشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية على المستويات القومي والمحلي والإقليمي، وتعزيز روح الابتكار والإبداع.