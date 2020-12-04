أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحجم التدخلات التي أجرتها الدولة المصرية في السنوات الماضية، من زيادة حجم الاستثمارات في كل المجالات كالصحة والتعليم والطرق وبنية أساسية وقوافل ومبادرات رئاسية صحية.

وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن انخفاض الفقر في كل المناطق معناه أن التدخلات وتوجهات الدولة على مستوى الفقر متعددة الأبعاد ومدروسة في الاتجاه الصحيح.

ولفتت إلى انخفاض معدلات الفقر المدقع إلى 4.5%؛ نتيجة الاستثمارات وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم الغذاء، موضحة أن الفقر يتزايد مع انخفاض متوسط نصيب الفرد من التعليم، وزيادة عدد أفراد الأسرة.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية تهتم ببناء الإنسان والاستثمار في التعليم، فضلًا عن مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، قائلة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الملف.

وأشارت إلى تشكيل لجنة وضعت خطة لضبط معدلات النمو السكاني، باعتبار قضية الزيادة السكانية قضية اجتماعية واقتصادية وتوعوية وسياسية، متابعة أن الخطة تشمل ارتفاع خصائص السكان.

وتابعت السعيد، أن الخطة تتضمن التمكين الاقتصادي للمرأة عبر توفير فرص عمل لها، وتوفير الحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة، والتأكيد على البعد الثقافي والتوعوي والتعليمي، إضافة إلى دور البرامج والإعلام والأعمال الفنية الهام.

ونظم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019-2020.

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