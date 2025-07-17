تقرير: الأهلي السعودي يدرس التعاقد مع ماييلي

كشفت تقارير صحفية خارجية عن وجود اهتمام من جانب النادي الأهلي السعودي للتعاقد مع فيستون ماييلي، لاعب بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية أن الأهلي السعودي في التقدم على نادي الفتح، الذي توصل بالفعل إلى اتفاق مع وكيل فيستون ماييلي، لضمه في الصيف الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الأهلي السعودي المُتوج بدوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي، يدرس الحصول على خدمات فيستون مايلي مقابل مبلغ مالي يبلغ نحو 3 ملايين دولار، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2028.

وأضافت الصحيفة: "إدارة النادي الأهلي مهتمة للغاية بالمهاجم الكونغولي ماييلي، وترغب في الحصول على المهاجم الموهوب من نادي بيراميدز بأي ثمن، فيما توصل نادي الفتح إلى اتفاق نهائي مع وكيل اللاعب حتى يوم 19 يونيو 2025".

وأتمت الصحيفة: "رغم عدم تقديم أي عرض رسمي للنادي حتى الآن، إلا أن النادي الأهلي يدرس بالفعل تقديم عرض بنحو 3 ملايين دولار".

ويرتبط المهاجم الكونغولي البالغ من العمر 31 عامًا حاليًا بعقد مع نادي بيراميدز حتى 30 يونيو 2026، وفي هذا الموسم، نجح في جذب الأنظار بفضل أدائه الرائع، حيث لعب دورًا رئيسيًا في فوز ناديه بأول لقب قاري على الإطلاق في دوري أبطال أفريقيا.